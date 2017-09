Sin embargo, no sólo en el sector externo; sino también en el el resto de la economía real, se percibe que la reactivación se mantiene "amarreta", porque no logra revertir el efecto de la fuerte caída del año previo. De ahí que a 21 meses del cambio de Gobierno prácticamente no hay indicador que haya logrado equiparar los del 2015, aunque claro está, pocos olvidan que las estadísticas oficiales no eran confiables.