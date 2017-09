Con la sangre derramada de ayer, celebrada por Hamas, ¿con qué cara va a ir el presidente de la Autoridad Palestina Abbas o cualquier otro miembro ejecutivo de Fatah a Gaza a negociar una pretendida reunificación? Mientras Hamas no renuncie a la violencia y no acepte la existencia del Estado de Israel, es inviable pensar que una reconciliación entre las dos grandes facciones palestinas pueda, en primer lugar, tener éxito entre los palestinos, y en segundo lugar, reunir la legitimidad necesaria para iniciar un diálogo de paz con el gobierno israelí. Acercarse a Hamas no es un movimiento fiable ni aceptable. Esto lo tiene que tener claro Abbas, y la prueba la tiene en el atentado de ayer.