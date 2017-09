Hoy, dos años y medio después, Nisman continúa hablando. Obviamente la inmensa masa de pruebas con la que contaba fue seguramente destruida en el mismo escenario de su asesinato. Pero al país le va a resultar muy difícil explicar cómo no pudo resolver este caso que, hasta me animaría a decir, parece bastante sencillo, obvio y, si me apuran, hasta burdo.