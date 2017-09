La pobreza en Argentina no tiene dueño. Es un "bien" que nadie desea capitalizar. Sabemos que las soluciones son complejas pero no se las aborda desde su complejidad. La educación se discute desde el parche, no desde la modernización educativa, que es el verdadero tema central. Resulta increíble que se focalicen todas las energías en la discusión de la pasantía laboral, cuando la realidad, no el relato, nos muestra que los alumnos que no abandonan el secundario tienen gravísimos problemas de interpretación y de comprensión. Cualquier profesor de nivel terciario o universitario debe lidiar con las falencias que los alumnos arrastran por no haber consolidado la educación formal. El cambio y lo moderno en Argentina es volver a saber escribir, leer, hablar y escuchar. Esto último de preparar para hablar y escuchar no figura en la currícula educativa. El profesor Pedro Barcia lo plantea magistralmente entendiendo que ambas acciones son los componentes del diálogo. Educar para el diálogo es construir ciudadanía.