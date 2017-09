Quedan otros factores centrales a dilucidar antes de las elecciones, entre otros, cuál será la situación judicial de Lula en sus siete procesos y subsecuentes condenas o absoluciones. Luego de estos años de masivas pruebas y testimonios de empresarios y ex funcionarios, difícilmente todo vaya a concluir con un perdón y una marcha triunfal hacia la candidatura de Lula como cabeza de lista del PT. Entre los escenarios que se prefiguran, no se descarta la pérdida de sus derechos políticos complementada por su detención. Las autoridades judiciales pero también el poder político del Brasil posiblemente busquen algún tipo de equilibrio entre hacer justicia, dejar un mensaje claro hacia el futuro de cómo se debe conducir la vida pública y su relación con las grandes empresas, y no humillar hasta la destrucción a una de las figuras políticas del Brasil de los últimos 40 años, quien durante sus ocho años de presidente llevó a cabo una política macroeconómica sana y de fluidas relaciones con los Estados Unidos y las otras potencias internacionales.