Kim replicó que respondería con "el nivel más alto de contramedidas de línea dura en la historia" y calificó a Trump como un hombre "mentalmente demente y un estadounidense viejo soso". La expresión castellana "viejo soso", traducida del inglés dotard, tomada del coreano neukdari, resultó una rareza para muchos. Tal como Austin Ramzy notó en The New York Times, esa palabra apareció publicada en ese medio apenas diez veces en casi cuatro décadas y puede hallarse en la obra Mucho ruido y pocas nueces, de William Shakespeare: "I speak not like a dotard nor a fool" dice un personaje allí. A las 6:30 Trump tuiteó su respuesta: Kim es "obviamente un loco al que no le importa hambrear o matar a su pueblo".