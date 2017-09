"Hay una forma de envidia, que he visto con frecuencia, en la cual un individuo intenta obtener algo por medio del bullying. Si, por ejemplo, ingreso a un lugar donde hay mucha gente reunida, suele suceder que alguno que otro me ataque por medio de la burla, como si fuese una manifestación de la opinión pública. Pero si luego le hago un comentario casual, esa misma persona se vuelve completamente servicial. Esencialmente deja en evidencia que me considera un ser importante, incluso más importante de lo que soy: pero si no puede ser parte de mi grandeza, entonces al menos se reirá de mí. Pero ni bien pasa a ser, de algún modo, partícipe, entonces hace alarde de mi grandeza".