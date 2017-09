En aquella confrontación, la violencia imperaba en todos los sectores. Pasaron demasiados años para que no hayamos aprendido nada o muy poco de aquel dolor que no olvidamos. Lo malo, lo triste, es que no podamos convertir el pasado en sabiduría, y dejar de fomentar la confrontación cuando de sobra sabemos que no lleva a ningún destino, que solo nos conduce a profundizar la decadencia.