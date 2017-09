Por supuesto que esta conducta cómplice no es potestativa de políticos. Conocida es la fascinación que Fidel Castro ejerció sobre varios intelectuales, entre ellos, los laureados Gabriel García Márquez y Oliver Stone, quien dijo: "Puedo decir que me gustaba su personalidad fuerte, su poder". Y otro nobel, Pablo Neruda, tuvo la crueldad de escribirle una oda a Stalin, reafirmándose aquello de que el mayor ciego es el que no quiere ver.