La salida al mercado laboral es cada vez más desafiante. No sólo por la competencia, que ya es global, sino, especialmente en Argentina, por los vaivenes de un mercado amesetado, escaso, irregular y de nicho. Dotar a los jóvenes de una experiencia laboral que les permita el día de mañana partir dos casilleros más adelante no puede ser menos que una ventaja. Más aún, no son pocos los adolescentes que, enfrentando su último año de secundaria, no encuentran motivación o se hallan perdidos vocacionalmente. ¿Cómo ayudarlos? Quizá poder vivir desde adentro una experiencia laboral real no sólo entusiasme a insertarse en la cultura del trabajo, sino que permite encontrar, cuestionar o reafirmar vocaciones.