Los integrantes del denominado núcleo duro del kirchnerismo necesitan aferrar a su clientela y seducir a disconformes. Provocar la crisis y montarse sobre ella. El penoso caso Maldonado se encauza en el cuestionamiento de las estructuras del Estado, sin tomar en cuenta origen ni actuaciones de sus integrantes. En acciones de manual, amplían las denuncias y procuran involucrar a grupos que no pretenden protagonismo. Los militantes sediciosos del RAM no representan ni gozan del apoyo de los denominados mapuches. No obstante, deben ser seguidos con particular atención, pues actúan en línea con sus pares de Chile, bajo el amparo de organizaciones internacionales.