¿Cuál es el riesgo que corre la ley? Que suceda lo mismo que pasó con las normativas provinciales de generación renovable distribuida. Lograron muy poca adhesión porque el esquema propuesto no tentó a los usuarios a adoptarla. Las tarifas altamente subsidiadas no ayudaron. Y, básicamente, a los usuarios no les resultó negocio hacer una inversión que, sumando lo que se ahorraban por el autoconsumo más el cobro de lo inyectado a la red, no lograban amortizar ni en 20 años.