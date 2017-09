Al llegar a la terminal 1 del Benito Juárez, bajamos del auto y Félix me abrazó afectuosamente, pidiéndole a Dios que me protegiera e hiciera que volviera pronto para trabajar con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), institución que me invitó para una gran iniciativa y me recibieron de forma muy hospitalaria.