Los dislates existentes en relación con Cristóbal Colón no se han limitado a la gente del llano. Estos han sido incluso fervientemente sostenidos por gobernantes autócratas, fanáticos y manipuladores del odio con fines de dominación política, como, por ejemplo, el extinto dictador Hugo Chávez, quien muy probablemente haya determinado a la ex presidente Cristina Kirchner a remover el Monumento a Colón de la plaza de igual nombre adyacente a la Casa Rosada, donde estuvo por casi cien años. Ello hasta que en junio de 2013 empezó a ser desmantelado por orden de la mencionada mandataria, echándose mano a excusas absurdas y no exentas de hipocresía como la supuesta necesidad del desguace con fines de restauración.