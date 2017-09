¿Puede estar indiferente Brasil ante un escenario semejante? ¿Puede estarlo Ecuador? ¿Puede estarlo México? ¿Pueden estarlo los Estados Unidos, cuando ya Irán y Rusia son dos de sus grandes rivales geopolíticos? ¿Puede descartarse una guerra abierta en Colombia y Venezuela, que no se limitaría a ambos países? América Latina no estaría lejos de ser un nuevo terreno de la lucha de Occidente contra la coalición de un mundo que no pocas veces hace uso del terrorismo como una de sus armas preferidas.