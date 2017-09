Si bien es cierto que los mapuches predominaron demográfica y militarmente sobre los tehuelches, hay fuentes de época muy calificadas, como el viajero inglés George Ch. Musters o el primer gobernador de la Patagonia, Álvaro Barros, que muestran que los tehuelches como guerreros no quedaban a la zaga, y que las guerras tribales no solamente se libraban entre etnias diferentes, sino también entre parientes. Todo este proceso se dio en el contexto de las guerras de colonización y formación del Estado. Como se ha dicho, las lenguas tehuelches no han desaparecido, y si los hablantes han mermado, ha sido causa de la Conquista del Desierto que también los tuvo por víctimas.