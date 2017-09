Ni qué decir de la masiva destrucción que provocó el huracán Irma en Cuba, país que ejerce un papel central en el sector militar y de seguridad en Venezuela. La situación llega a tal extremo que aun históricos aliados del régimen en Argentina han tenido que readaptar su discurso con vistas a las elecciones de octubre. En este sentido, la ex Presidente argentina reconoció que en Venezuela: "No hay Estado de derecho, hay presos políticos, una fractura tan grande entre la sociedad que se parte al medio". Pero para matizar y poner todo en la bolsa, aclaró que en la Argentina también pasa lo mismo. Agregó: "En Venezuela no hay Estado de derecho, pero acá tampoco. La democracia está en emergencia en toda América Latina. La elección de Venezuela únicamente como un leading case donde no hay democracia y en todo el resto de la región funciona la democracia es una falacia. En Venezuela hay todas las dificultades de un país partido y dividido, donde hay severos enfrentamientos". Un inestable mix entre consejos de asesores de imagen que aconsejan buenismo y moderación y la retórica de siempre.