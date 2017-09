Consciente de este panorama, la ex inquilina de Olivos cambió dramáticamente su estrategia y asumió el riesgo de conceder entrevistas periodísticas. Carece de la abundancia de medios que le proporcionaba su cargo, pero apela a su capacidad actoral para suplirlos. No tiene empacho en negar o distorsionar la verdad. Posee experiencia en la construcción de "relatos". Se pueden anticipar los resultados de los sondeos que seguirán a sus actuaciones. Sus partidarios quedarán encantados. No ocurrirá lo mismo con los que no la votaron ni con los que faltaron a las PASO.