A una semana del reportaje idóneo del periodista Luis Novaresio a Cristina Kirchner, quedan en claro algunos ítems. El proyecto de CFK termina en ella, no en el peronismo. De lo contrario, debió haber tenido la grandeza de quedarse en su casa. La ex Presidente sabe que es un tapón de cinco millones de votos serviles a Mauricio Macri. También sabe que hiere la vida política argentina al obstaculizar el reordenamiento del peronismo, fuerza política insoslayable. En el citado reportaje trabajó durante dos horas para retener los votos conseguidos en las PASO, a riesgo tal vez de complicarse en el caso de que algún juez decidiera interrogarla sobre sus dichos. Algunos analistas interpretaron que tras sus palabras aparecía la aspiración de CFK 2019. Imposible. En ningún momento se manifestó sobre diez políticas equivocadas. Sobre diez políticas que no pudo o no supo protagonizar. Sobre diez políticas que le quedaron en agenda. Imprescindible para una ex Presidente con dos mandatos y supuestas pretensiones de un tercero.