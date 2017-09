Ese deber de garantía incluye a los tres poderes, porque en el Sistema de los DDHH no se sanciona a un gobierno, ni a un funcionario, sino al Estado. Es el Estado el que debe cumplir –a través de sus funcionarios- las obligaciones de prevenir, y proteger los derechos. Si así no fuera, el Estado deberá investigar, juzgar, sancionar, operar para que no se repita y además reparar los daños a quienes hubieran sido damnificados.