Apagué el monitor porque me sentí lastimado por su discurso y sentí que mientras ella tuviera votos la sociedad no tendría paz. Dejó en claro, demasiado, que somos dos países, que quienes habitan en el de ella nos odian y nos quieren derrocar. Todo su discurso fue personal, no usa el nosotros, la soberbia no se lo permite. Y los votos no son razón de nada, los dos tercios ajenos a Macri son también los que no la votaron, pero de eso el relato no debe hacerse cargo.