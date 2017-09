En el grupo de Facebook "Aparición con vida de Santiago Maldonado" hay mensajes que le dan valor singular al vínculo con Santiago. Por caso, Fabiana Ahumada escribe en el muro "Palabras como mamá" y dice: "Santiago está en mi casa. Lo traje anoche. Hace 30 días que lo veía por todos lados, siempre solo. Pasaba y me miraba pero yo seguía. Con los días comencé a observarlo, sus ojos, su pelo, su ropa, al pasar la semana descubrí su sonrisa, el verde de sus ojos y ya no pude dejar de pensar en él. Poco a poco fui escuchando que es un idealista, que es apolítico, que escribe, que es un artista tatuador, que tiene amigos, papás y un hermano que se emociona cuando lo nombra y lo busca. Cada vez que lo cruzaba por ahí sentía que el pecho se me cerraba, me llenaba de angustia y tristeza, tantos días solo, mirándome sin voz. Como soy mamá de cuatro que no tienen rastas, pero sí tatuajes (no todos) que son universitarios de la privada, que trabajan, que tienen sus parejas, era imposible no verlo como un hijo, podía ser un amigo de cualquiera de ellos y lo que sé de él me acercaba más. Idealista y Quijote, hermosa dupla. Me reflejé en Santiago. Crié a mis hijos con las premisas de justicia, igualdad, respeto hacia el otro, compromiso, compañerismo, integridad, sensibilidad y no me arrepiento. ¿Acaso está mal creer en utopías? Así que ayer, cayendo la noche escuchando que llovería al pasar y verlo, impulsivamente, con cuidado, muy despacito lo saqué de la pared en donde estaba y lo traje a mi casa. Una manera de protegerlo. Cosas estúpidas de madre. Ahora sus ojos me miran, su sonrisa me invita a sonreír mientras sigo preguntándome con dolor ¿dónde está Santiago?".