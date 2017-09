Por lo demás, resultó desopilante la 'autocrítica' de la candidata de Unión Ciudadana (algún asesor de imagen le habrá indicado que queda bien deslizar alguna), que consistió en señalar que el tono que empleaba en las cadenas nacionales pudo no ser el adecuado -como si las propias cadenas interminables y frecuentes no fueran el verdadero problema- y pedirle disculpas al presidente Mauricio Macri por si se había ofendido cuando no le entregó los atributos del mando. Tal es su falta de republicanismo que pronunció esa disculpa hipócrita, tardía y oportunista como una cuestión meramente personal, en lugar de entender que había ofendido a la institucionalidad de los argentinos.