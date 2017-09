La concepción de que una gran masa del electorado se concentraba en un medio, un medio indeciso y oscilante entre los extremos (kirchnerismo – macrismo) no se plasmó en los resultados. Evidentemente, la indiferencia no fue un factor en esta contienda. El electorado votó sabiendo (o sintiendo) quién no le gustaba, a quién le daría más tiempo (o por quién sentía esperanza), y por quien no sabía si era oficialista u opositor.