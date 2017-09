Esta trágica situación debería ser una oportunidad para mostrarnos unidos más que divididos. Se pudo hacer cuando estuvo en juego la posición de la Corte Suprema con el 2×1, y no se logró ahora, cuando está en juego no una sentencia sino la vida de una persona. El interrogante clave, en este pero también en otros casos, es acerca de las certezas que nos unen. En todas las democracias que funcionan bien, gobierno y oposición son parte de un mismo equipo que defiende los valores democráticos esenciales y compite en elecciones por visiones y desempeño. Pero no se deslegitiman mutuamente todo el tiempo.