Seis representantes del Congreso, tres por cada Cámara. Se incorpora como novedad que no podrán ser los propios legisladores, sino representantes externos elegidos por estos. Los fundamentos de esta decisión aparecen de la lectura de las sesiones de la Convención Reformadora de 1994; la necesidad de ocupación tiempo complejo de los consejeros (hoy no ocurre puesto que diputados y senadores atienden principalmente su función legislativa, dando una importancia secundaria a su ubicación en el Consejo). Finalmente que, atento al artículo 1 de la Constitución, la Argentina tiene como forma de gobierno a la república, léase la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no pudiendo una misma persona formar parte de dos o más de ellos. Hoy los legisladores que conforman el Consejo de la Magistratura violentan dicha manda pétrea, puesto que están en el Legislativo y el Judicial al mismo tiempo.