Estética y política de la grieta

¿Y del otro lado de la (mal llamada, si no inexistente) grieta? Del otro lado han inventado, con materiales de todas partes, como siempre sucede con cualquier invención, una estética política diferente que no sé si funcionará. Con globos y papelitos no se va muy lejos. Si empezaron por ahí, les va a costar remontar en esa dimensión crucial de la política. Tal vez sea mejor así, pero no estoy seguro de querer vivir en un mundo de política sin estética. Pero no se preocupen, muchachos, pueden ir tirando: de momento la estética de Cambiemos tiene cara de mujer. Joven, cara lavada, desprovista de cualquier rasgo de soberbia, presunción o chetaje, humilde para cargar sobre sus espaldas el peso inconmensurable de los humildes de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal es la imagen perfecta de la guerrera incansable dispuesta a darlo todo en aras de su compromiso. Es la imagen: el tiempo dirá si como ronca duerme, pero hay que admitir que su potencia expresiva tiene un valor superior, porque se contrapone a cualquier artefacto estético al alcance de la mano que, sea por torpeza o sea por distracción, podría confirmar los peores prejuicios contra una élite que "gobierna para los ricos". Hay allí, o quiero yo creer que hay, una promesa de estética política, alejada de la violencia, y que se detiene a los límites de la estetización, que podría prosperar. Pero nada es gratis en este mundo: una estética personalista puede ser sumamente eficaz en alcance y profundidad, y en esa misma eficacia radican sus peligros. En estas regiones, la tradición plebiscitaria no es joda.