Manifestemos nuestro reclamo al Gobierno frente a la desaparición de Santiago Maldonado. Corresponde, debemos saber qué pasó y cómo. Repudiemos, a la vez, a la ex presidente Cristina Kirchner, quien no ha mostrado consistencia moral en estos años para presentarse, con un manto de pulcritud que no tiene, a realizar señalamientos al Gobierno acusándolo de dictadura, cuando avala a Nicolás Maduro, a quien, como Menem con Pinochet, también le había entregado la Orden del Libertador General San Martín. El presidente Macri con tino le retiró la orden a Maduro y también lo debería hacer con Pinochet.