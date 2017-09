Incluso si el juez C. Bonadío cobra el penal que le piden, sobre la hora, desde la tribuna de los que la odian, y queda adentro, presa, lo más importante para informar van a ser las condiciones de la detención. Si la dama come, si duerme, si se maquilla o no, si puede tuitear, si dice malas palabras, quién va a visitarla y quiénes son los que manifiestan por su libertad. Por la necesidad de masacrarla, como si se tratara de una venganza colectiva. Por haberla soportado, hasta en el ocaso.