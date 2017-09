A quienes venden paraguas en un día de lluvia o repelente de mosquitos en verano se los acusa de abusadores y oportunistas. Existe una gran hipocresía en esto. ¿Acaso no todos ofrecemos bienes y servicios que otros necesitan? Trataremos siempre de hacer mejores negocios y encontrar oportunidades. Si al muchacho que vende paraguas se le impone un precio tope por debajo del precio de mercado, entonces el joven no estará dispuesto a hacer la transacción y no habrá paraguas el día de lluvia. Mientras más vendedores de paraguas haya durante los días de lluvia, más gente podrá tener reparo del agua a un precio más accesible.