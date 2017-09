Si hablamos de educación, a menos que pensemos en la familia, la primera referencia que tenemos es la de la escuela, y en general la tradicional. Muchos creen que la escuela existió desde siempre y que en sí misma es un dogma de la educación; pero esto no es así. La escuela como la conocemos, que poco cambió a lo largo de tantas décadas, con suerte llega a un par de siglos y desde luego a mucho menos en nuestro país. Sin embargo, poco y nada nos animamos a repensarla. Educación no es sinónimo de escuela, y sin embargo se insiste más en adaptar a los alumnos a ella que al revés, aunque esta no tiene sentido sin ellos.