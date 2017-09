El pasado 14 de agosto, el ilegítimo gobierno británico en las Islas Malvinas hizo pública una carta enviada por la primera ministra británica, Theresa May, para agradecer las felicitaciones recibidas por las elecciones de junio pasado. La carta de la mandataria británica, luego de su rutinaria diatriba en relación con el supuesto derecho de libre determinación de los habitantes de las islas, finaliza con un párrafo en donde culpa a la Argentina de no cumplir con los compromisos adoptados en septiembre de 2016 (el acuerdo Foradori-Duncan del 13 de septiembre), y, que esta falta de compromiso sería la responsable de no alcanzar el completo potencial en la relación entre ambos gobiernos.