Lo paradójico de todos estos casos es que la voluntad ciudadana no es tenida en cuenta en algún momento, y luego, es la propia voluntad ciudadana la que parece enmendar la decisión que se tomó de manera inicial. No deja de sorprender que la voz del pueblo o las normas dictadas por este no sean respetadas en diversas instancias. Claro, luego parece repararse por el mismo actor lo que inicialmente se rechazó. No deja de ser inquietante el péndulo con el que se asumen semejantes asuntos.