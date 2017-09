Argentina no merece la burla de Tinelli hacia el ex presidente Fernando de la Rúa. Argentina no merece que a la ex presidente Cristina Kirchner se la llame "yegua". Argentina no merece que al presidente Macri se lo exponga en una facultad en un afiche con una bala en la frente. El respeto a la institucionalidad no puede aceptar el ropaje del derecho a la libertad de expresión. Si seguimos por este camino, la institucionalidad argentina, que viene malherida, no logrará sanarse.