Pese al entendimiento entre las religiones nadie puede negar aquí que en los actos criminales y de destrucción total participó mano de obra argentina, además de los extremistas o mercenarios extranjeros. La logística de los ataques la hicieron argentinos conocedores de los lugares, los horarios, los movimientos, las condiciones propicias. Eso no lo pueden concretar extranjeros que desconocen el idioma. En estos casos las masacres no sólo fueron dirigidas contra el Estado de Israel como nación sino que perforaron el corazón de la comunidad argentina y, dentro de ésta a la judía, que vivió esos hechos como una alarma confirmatoria de un antisemitismo persistente en ciertos sectores del país. No es extraño: parte de las Fuerzas Armadas (pese a su admiración por la capacidad militar de Israel) y, especialmente todas las fuerzas de seguridad, como la de los fieles retrógrados de la Iglesia pre-conciliar, han sido salpicados de antisemitismo.