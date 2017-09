No tuve tiempo de prepararme, así que comencé por preguntarle cuándo había llegado a Estados Unidos o si ya había nacido en territorio norteamericano. Me miró con la educada paciencia de quien está acostumbrado a periodistas impertinentes que no han hecho su tarea con esmero. "Yo no llegué a Estados Unidos. Estados Unidos llegó a mi familia. Nosotros estábamos antes en ese territorio. Llegamos ahí cuando era España. Estábamos ahí cuando era México. Seguíamos ahí cuando surgió Texas y poco después, cuando se transformó en Estados Unidos. Yo soy la décima o undécima generación establecida en el oeste de la nación".