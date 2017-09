Se sabe poco acerca de qué piensa Macri sobre el caso. Trascendió que el presidente cuestiona el ritmo de la investigación y la falta de respuestas de la justicia. Sus manifestaciones públicas no han salido de fórmulas de compromiso e incluso el presidente no pudo ocultar su fastidio ante un periodista que lo abordó solitario antes de un acto oficial. Aquí también la voz del gobierno volvió a resultar inexplicablemente débil. El ex senador Sanz sumó una crítica aislada en el oficialismo cuando habló de "errores de comunicación y de manejo" del caso. No fue bien recibida, lo cual no quiere decir que no haya sido escuchada.