¿Existe una responsabilidad política? Se ha dicho que probablemente a algún gendarme se le haya ido la mano. "Se le fue la mano" es la expresión. Sin embargo, se trata de un posible asesinato y desaparición de un ciudadano en el marco de un operativo represivo. No hay errores ni excesos. Se trataría de una acción criminal que fue deslindada, protegida y encubierta, por acción u omisión, por el Gobierno. Primero, por la presencia y la coordinación de la acción represiva realizada por Pablo Noceti, jefe de gabinete de Patricia Bulrrich, quien primero dijo que el funcionario sólo pasaba por la ruta 40 y aprovechó para saludar a los gendarmes. Tal especie fue desmentida por un documento de Gendarmería que confirma una reunión regional de coordinación de la represión hacia el grupo mapuche, y hasta por el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, que en una interpelación parlamentaria provincial admitió tal reunión y dijo que no podía explicar la presencia de Durán durante el operativo, "ya que no era su abogado" (sic).