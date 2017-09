La educación, obviamente, es un tema recurrente por su carácter crucial. Se ha avanzado en el debate, porque se escuchan voces autorizadas técnicamente que van delineando una institucionalidad funcional mejor y una comunidad educativa efectivamente productiva. Pero hay otra dimensión del tema que es política y no técnica, y hace a los fines y los contenidos de la educación. ¿Nos orientamos a los conocimientos básicos o damos preferencia a los instrumentales de naturaleza más práctica? ¿Seguimos con una enseñanza de la historia que a jóvenes de 12 o 13 años les hace sentir que viven en un país tapón inventado por los ingleses? ¿Continuamos con una geografía humana que se preocupa más por señalar las áreas de pobreza del mundo que las de desarrollo real y el sistema bajo el cual lo alcanzaron? ¿El sistema capitalista seguirá siendo mirado con acidez o informaremos que aun con sus defectos es el que ha sacado más gente del hambre? ¿No recuperamos algo de los valores de disciplina y respeto que, en versión moderna, son parte de una educación para la vida? ¿La historia reciente se mantendrá en clave frentista, ignorando el papel objetivo de la guerrilla en el proceso de violencia que culminó en el golpe de Estado? En resumen, ¿tratamos de formar jóvenes aptos para vivir y competir en la democracia liberal y la economía de mercado globalizado o los preparamos para la frustración y el escepticismo? No hay pueblo en la historia, desde la Grecia de Pericles hasta los Estados Unidos de Roosevelt, que haya superado crisis y construido su prosperidad si no es con una profunda convicción sobre el sistema en que vivía y una adhesión convencida de los valores de su país.