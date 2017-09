En síntesis, la inflación no ha bajado porque la suba de precios captura ingresos a favor del empresariado. A la vez, la economía no ha crecido porque esa acumulación de ingresos no se ha transformado en inversión, sino que se ha volcado a la especulación financiera. Una economía que no crece, que tiene alta volatilidad de precios y que se sostiene con endeudamiento tiene un recorrido corto.