Thomas Jefferson, en carta a James Madison fechada en París, el 30 de enero de 1787, escribe: "La gente concluye apresuradamente que debe vivirse bajo un gobierno, lo cual no está fundado en la verdad ni en la experiencia. Las sociedades viven bajo tres formas: 1) sin gobierno como entre los indios […] No tengo claro en mi mente si la primera forma no es la mejor". Es en este sentido de interés explorar la forma de operar de algunas sociedades de "indios", lo cual es mencionado en la obra de David Lavender, Let me be free, donde el autor centra su análisis en la tribu nez percé, de Oregón, en Estados Unidos, con descripciones de la caballerosidad de estas personas, las traiciones y los incumplimientos de la palabra empeñada por parte de los blancos. Algo parecido ocurrió con algunas tribus en América latina descritas por el antes mencionado Fray Bartolomé de las Casas en cuanto a corrección y costumbres respetuosas de sus integrantes, y también en cuanto a sistemas de solidaridad entre ellos para la educación y el cuidado de huérfanos y desvalidos.