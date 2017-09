No por mala fe, no por traición, no por falta de amor a la patria, sino porque Argentina estuvo bajo el imperio de ideas profundamente equivocadas, ideas a contramano de las que se imponían en el mundo por su fuerza creadora, ideas siempre opuestas a las que ponían en práctica las naciones avanzadas de Occidente, ideas que sí siguieron Canadá y Australia, que hoy son naciones desarrolladas. Mientras que Argentina, que muchas veces fue comparada con ambas naciones antes de la guerra, hoy para nada es evaluada como una nación desarrollada.