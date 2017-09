Monológicamente, no conversamos, no escuchamos, sólo hacemos congresos partidarios cuando nos intima la Justicia electoral, vencidos todos los plazos de la Carta Orgánica que escribimos y no cumplimos. A nuestros líderes se los escucha, y no al revés, se asumen sus razones, se repiten sus argumentos y se soslayan resultados. Él o ella imaginan un diálogo en el que las masas sólo asienten. Es ese el dilema del peronismo del siglo XXI.