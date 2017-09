Se ha instalado la idea de que el déficit es la madre de todos los problemas. La existencia de un déficit fiscal permanente y elevado explica gran parte de la inestabilidad macroeconómica, pero no es el único problema. Recientemente, el Presidente se ha referido a ello, pero debemos dejar en claro que la deseada eliminación o la disminución del déficit posibilitarían una estabilización de precios, pero no garantizarían una tasa de crecimiento sostenida de la economía. El centro del problema hoy, fuera de la discusión en los ámbitos políticos, es que, con un nivel de gasto que alcanza los 45 puntos sobre el PBI y la presión fiscal más alta del planeta, no hay posibilidad de inversiones de mediano y largo plazo.