Veamos el problema de China. El coloso asiático está en su propia versión de la revolución de los aviones, pero, como no es una verdadera economía de mercado, no desarrolló una aviación general pujante, con aviación corporativa, aviones de alquiler, deportivos, vinculados con otros muchos trabajos aéreos. Por eso no cuenta con técnicos y sobre todo pilotos, por lo que debe acudir al mercado profesional externo para cubrir su déficit. No caben dudas de que en el caso chino y su planificación de capitalismo sui generis están trabajando a destajo para suplir su déficit, pero eso no suele ser lo que se hace aquí. Para graficarlo mejor: la aviación civil es una suerte de triángulo en el que la base es una aviación general suficientemente ancha.