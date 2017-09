El Gobierno de Salta se defiende diciendo que los niños pueden elegir no participar de las clases de religión, quedándose solos en otra aula o en la biblioteca mientras sus compañeros son evangelizados. ¿Aceptaríamos que en las escuelas se enseñe una visión ideológica y parcial sobre la desaparición de Maldonado si se dejase como opción el salir del aula para los niños que no quieran participar? ¿Evitaría la indignación social si se volviera a estudiar en las escuelas La razón de mi vida, pero manteniendo la libertad de no participar de la clase para los alumnos que no se consideren peronistas?