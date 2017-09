Todas las fuerzas políticas que superaron el piso requerido en las elecciones primarias se preparan para continuar su carrera en octubre. Ahora las elucubraciones giran en torno a dos objetivos no contradictorios: el de mínima, no bajar el porcentaje obtenido el 13 de agosto, y el de máxima, por supuesto, superar sus guarismos. Esto puede resultar obvio pero en el extraño escenario político argentino de hoy no lo es; muchos se conformarán con que sus votantes no se dispersen.