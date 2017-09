La mirada a largo plazo no debe alejarnos de los problemas del presente. Conseguir los objetivos propuestos con vistas al 2030 nos obliga a resolver los desafíos actuales o, de lo contrario, no se cumplirán los primeros. Debemos ser operativos, las conclusiones a las que arribemos deben ser aplicables y lograr soluciones concretas para los ciudadanos, si no, quedarán como un conjunto de ideas y buenas intenciones pero todo seguirá igual.