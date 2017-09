Es claro, como bien resaltó en 2013 Dieter Euler, ex presidente del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania: "No se trata de transferir al pie de la letra el sistema de formación alemán. La experiencia demuestra que la formación dual en Alemania puede servir de modelo, pero no de patrón. Quien desee transferir a su país un sistema de formación extranjero debe tomar en consideración las condiciones generales existentes y orientar la formación profesional dual de acuerdo con sus propios objetivos educativos, sociales y económicos".