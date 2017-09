El kirchnerismo, luego reemplazado por el cristinismo, como magistralmente relata Ceferino Reato en su último libro, Salvo que me muera antes, y antes el menemismo, llevaron a formas fabulosas el vaciamiento de las arcas del Estado en provecho de sus líderes y sus proles. Pero que el caso Ciccone sea de proporciones bíblicas no quita las culpas de la corrupción de los gobiernos no peronistas. Y por lo mismo, que otros hayan sido corruptos no debe aliviar las condenas sociales.